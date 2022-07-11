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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

27 Dakika Önce
2022-07-11 08:30:46
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü

Otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından karşı şeride devrildi.

Araçta bulunan Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30), Berkay Deniz (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Çevirgen ile Serhat Acar (20) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Acar, Dönmez, ve Deniz'in cenazeleri, Karesi Belediyesine ait araçla aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek'teki tatillerine Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. .

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