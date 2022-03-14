İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor...

İstanbul'da kış, henüz bitmedi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentin yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı kaşıya olduğunu söyledi. Kar yağışı ihtimalinin olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, tarih bile verdi.