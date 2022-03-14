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TIMETURK / GENEL / İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor...

İstanbul'da kış, henüz bitmedi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentin yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı kaşıya olduğunu söyledi. Kar yağışı ihtimalinin olduğunu belirten Prof. Dr. Şen, tarih bile verdi.

55 Dakika Önce
2022-03-14 11:05:15
İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor...

Kar yağışı İstanbul'u terk etmiyor.

İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan Kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİDEN ORTA VADELİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda da perşembe günü Türkiye'ye yeni bir soğuk hava sisteminin geldiği, Anadolu'nun büyük bölümünde Kar Yağışı beklendiği görülüyor.

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