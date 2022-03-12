İstanbul için turuncu kodlu uyarı: En yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanaklar için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, yağışın hangi saatlerde kuvvetleneceğini de duyurdu. İstanbul'da beklenen yoğun kar meteoroloji radarına da yansıdı.

İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan ve etkisini gün geçtikçe artıran kar yağışı, bugün en yoğun şekilde etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanaklar için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, yağışın hangi saatlerde kuvvetleneceğini de duyurdu. İstanbul'da beklenen yoğun kar meteoroloji radarına da yansıdı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan Kar yağışı bugün kuvvetlenerek devam edecek. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

"Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek"

Meteoroloji son kar yağışı uyarısında "Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul'da beklenen kuvvetli kar sağanağı, İstanbul'un meteoroloji radarına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.”

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE CUMARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.”

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ: CUMARTESİ AKŞAMI KAR ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

İstanbul Valisi Alil Yerlikaya da Twitter paylaşımında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor" dedi.

CUMARTESİ 18.00 İLE PAZAR 06.00 ARASINA DİKKAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Cumartesi kar yağışının en yoğun olacağı gün olacak" dedi.

ANAKOM'DAN AÇIKLAMA: 87 KIŞI OLMASA DA İKİNCİ SIRAYA YERLEŞİR

Afet Koordinasyon Merkezi Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, kentte beklenen karla ilgili, "1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum 87 yılı kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir" dedi. .