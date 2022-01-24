İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar yoğun kar yağışı nedeniyle saat 18.00'e kadar durduruldu.

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Ulaşımda da zaman zaman aksamaların meydana geldiği İstanbul'da uçak seferlerinin bazıları iptal edildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşlar erteleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda pisste yapılacak temizlik çalışmalarından dolayı tüm uçuşlar saat 18.00'e kadar durduruldu.

Kar yağışı nedeniyle tüm seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda pist ve taksi yollarını temizleme çalışmaları da aralıksız sürüyor .