İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 2022'de açılacak mı?

İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 2022'de açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunun ne zaman hizmete gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Her gün yüz binlerce vatandaşı konforlu ve hızlı şekilde taşıyacak olan dev projede sona gelindi. Bakan Karaismailoğlu metro hattının açılış tarihini duyurdu.