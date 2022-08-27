İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 2022'de açılacak mı?
İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 2022'de açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunun ne zaman hizmete gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Her gün yüz binlerce vatandaşı konforlu ve hızlı şekilde taşıyacak olan dev projede sona gelindi. Bakan Karaismailoğlu metro hattının açılış tarihini duyurdu.
2022-08-27 11:22:48
İstanbulluların merakla beklediği dev projede sona geliniyor. İstanbul Havalimanı ile İStanbul merkezini bağlayacak olan M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu'nun açılış tarihi belli oldu.
İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu devam eden prjelere dair yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı metrosunun ne zaman açılacağı açıkladı. Karaismailoğlu ''Hedefimiz kasım ayında vatandaşlarımızı İstanbul Havalimanı'na metro ile ulaştırmak'' açıklamasında bulundu.
M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 2022'de açılacak mı?
M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 2022 yılının içinde vatandaşlara hizmet vermesi bekleniyor.
İstanbul Havalimanı metrosu istasyonları nerelerde?
İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu, İstanbul metrosu'nun M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı'nda yer alan inşa halindeki yer altı metro istasyonudur.Arnavutköy'ün Tayakadın Mahallesi'nde İstanbul Havalimanı'nın içinde yer alan istasyonun 1 adet giriş bulunmaktadır.
Gayrettepe
Kağıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İhsaniye
İstanbul Havalimanı 2
İstanbul Havalimanı 1
İstanbul Havalimanı 3
İstanbul Havlimanı-Gayrettepe metrosu hangi ilçelerden geçiyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini belirterek, 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının ise yüzde 87'sinin tamamlandığını bildirdi.
Karaismailoğlu, "Projelerimiz tamamlandığında mega şehir İstanbul'un merkezinden, dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanı'na iki koldan hızlı, kolay, emniyetli ve konforlu yolculuk sağlanacak. Bununla birlikte Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçeleri bu metro hatlarıyla birbirine bağlanacak" diye konuştu. .
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