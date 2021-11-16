İstanbul hava durumu (30 günlük)

İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan konuların başında İstanbul'a ait hava durumu gelmektedir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle Kasım ve Aralık aylarına ait hava durumu tahminlerini öğrenmek istemektedirler. Sonbahar mevsiminin sonuna yaklaşılması ile birlikte hava durumunda meydana gelen değişimler oldukça merak edilmektedir.Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da hava durumu nasıl?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu takip etmektedir. Bu sebeple İstanbul'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile İstanbul hava durumu..

İstanbul 30 günlük hava durumu (16 Kasım 2021 Salı ve 15 Aralık 2021 Çarşamba)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, İstanbul'da hava sıcaklığı maksimum 16 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 9 derece olarak ölçülmüştür. İstanbul'da16 Kasım 2021 Salı ve 15 Aralık 2021 Çarşamba tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 12 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 4 derece olarak ölçülmüştür. 16 Kasım 2021 Salı ve 15 Aralık 2021 Çarşamba tarihleri arasında İstanbul'da bol yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktırç. 26 Kasım Cuma gününden itibaren yağışlı havanın hakim olacağı İstanbul'da bir sıcaklık düşüşü olacaktır. Ortalama 3 derecelik bir düşüşün olacağı İstanbul'da vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.

16 Kasım Salı İstanbul hava durumu

16 Kasım 2021 Salı günü İstanbul'da 11 derece çok bulutlu bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: DKD 27 km/sa

Görüş Uzaklığı: 24 km

Nem: %86

Çiy Noktası: 9 C

Bulut Oranı: %80

Basınç: ↑ 1025 mbar

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