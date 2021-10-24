İstanbul hava durumu (30 günlük)

İstanbul hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi İstanbul’un Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar İstanbul’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi İstanbul'un Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar İstanbul'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple İstanbul'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile İstanbul hava durumu..

İstanbul 30 günlük hava durumu (24 Ekim 2021 Pazar ve 22 Kasım 2021 Pazartesi)

Hava durumundan da görüldüğü gibi 24 Ekim 2021 Pazar ve 22 Kasım 2021 Pazartesi tarihleri arasında, İstanbul'da hava sıcaklığı maksimum 20 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 12 derece olarak ölçülmüştür. İstanbul'da 124 Ekim 2021 Pazar ve 22 Kasım 2021 Pazartesi tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 14 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 6 derece olarak ölçülmüştür. Belirtilen tarihler arasında İstanbul'da sık sık sağanak yağış görülebilmektedir, diğer kalan günlerde ise bol bulutlu bir hava hakim olacaktır. 12 Kasım Cuma ve 2 Kasım Cumartesi günleri arasında sağanak yağışın görüleceği İstanbul'da diğer günler serin ve parçalı bulutlu geçecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 12-17 derece arasında olacaktır.

24 Ekim Pazar İstanbul hava durumu

24 Ekim 2021 Pazar günü İstanbul'da 14 derece yağışlı bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: KKD 17 km/sa

Görüş Uzaklığı: 15 km

Nem: %90

Çiy Noktası: 12 C

Bulut Oranı: %100

Basınç: ↑ 1027 mbar

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