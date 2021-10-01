İstanbul hava durumu (30 günlük)

İstanbul hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi İstanbul’un Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar İstanbul’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi İstanbul'un Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar İstanbul'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple İstanbul'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile İstanbul hava durumu..

İstanbul 30 günlük hava durumu (1 Ekim 2021 Cuma ve 30 Ekim 2021 Cumartesi)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, İstanbul'da hava sıcaklığı maksimum 23 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 16 derece olarak ölçülmüştür. İstanbul'da 1 Ekim 2021 Cuma ve 30 Ekim 2021 Cumartesi tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 9 derece olarak ölçülmüştür. 1 Ekim 2021 Cuma ve 30 Ekim 2021 Cumartesi arasında İstanbul'da bazı günler sağanak yağış görülse de genel olarak parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu söylenebilir. 1 Ekim Cuma, 2 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Cumartesi, 10 Ekim Pazar, 14 Ekim Perşembe ve 15 Ekim Cuma günleri sağanak yağışın görüleceği İstanbul'da diğer günler serin ve parçalı bulutlu geçecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 18-21 derece arasında olacaktır.

1 Ekim Cuma İstanbul hava durumu

1 Ekim 2021 Cuma günü İstanbul'da 16 derece yağışlı bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: KD 18 km/sa

Görüş Uzaklığı: 11 km

Nem: %75

Çiy Noktası: 11 C

Bulut Oranı: %55

Basınç: ↑ 1023 mbar

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