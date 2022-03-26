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TIMETURK / GENEL / İstanbul hava durumu | 27 Mart Pazar İstanbul'da hava güneşli mi? Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul hava durumu | 27 Mart Pazar İstanbul'da hava güneşli mi? Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul hava durumu | 27 Mart Pazar İstanbul'da hava güneşli mi? Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı? Mart ayı İstanbul'da oldukça soğuk geçti. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini uzun süre devam ettirdi. Yoğun kar yağışlarının yaşandığı İstanbul'da Nisan ayına girilirken havalar ısınmaya başlıyor. Hafta sonu İstanbul'da plan yapan vatandaşlar 27 Mart Pazar günü hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. İşte 27 Mart Pazar İstanbul hava durumu...

3 Saat Önce
2022-03-26 13:36:21
İstanbul hava durumu | 27 Mart Pazar İstanbul'da hava güneşli mi? Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul hava durumu | 27 Mart Pazar İstanbul'da hava güneşli mi? Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı? Mart ayı İstanbul'da oldukça soğuk geçti. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini uzun süre devam ettirdi. Yoğun kar yağışlarının yaşandığı İstanbul'da Nisan ayına girilirken havalar ısınmaya başlıyor. Hafta sonu İstanbul'da plan yapan vatandaşlar 27 Mart Pazar günü hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. İşte 27 Mart Pazar İstanbul hava durumu...

Meteoroloji'den İstanbul için peş peşe açıklamalar geldi. İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren ssğuk ve yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakıyor. İstanbul'da hafta sonu dışarı çıkmak isteyenler şimdiden hava sıcaklığını araştırmaya başladı. İşte 27 Mart Pazar günü İstanbul hava durumu...

27 Mart Pazar İstanbul'da hava güneşli mi?

İstanbul'da 27 Mart Pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normallerine çıkacak. Bir süredir soğuk ve kar yağışlı olan İstanbul'da sıcak havanın gelmeasini fırsat bilen vatandaşlar şimdiden plan yapmaya başladı. 27 Mart pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar bir miktar daha artacak. Pazar günü İstanbul'da güneşli bir gün yaşanacak.

Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı?

27 Mart Pazar günü İstanbul'da yağmur yağması beklenmiyor. Yer yer parçalı bulutlu ve güneşli bir günün beklendiği İstanbul'da hava sıcaklıkları da mevsim normallerine ulaşacak.

27 Mart Pazar İstanbul hava durumu

İstanbul'da 27 Mart Pazar günü hava sıcaklıkları yükseliyor. 27 Mart'ta güneşli bir gün beklenen İstanbul'da 13 derece civarında hava sıcaklığı olacak. Kent genelinde ilerleyen günlerde hava sıcaklıkları daha da artacak.

İstanbul_27_mart_pazar_hafta_sonu_hava_nasıl .

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