İstanbul hava durumu (25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2022 Pazar)

İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’a yağmur yağacak mı? İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi İstanbul'un Aralık ve Ocak ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Sonbahar mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar İstanbul'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple İstanbul'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile İstanbul hava durumu..

İstanbul 30 günlük hava durumu (25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2022 Pazar)

Hava durumundan da görüldüğü gibi 25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2022 Pazar tarihleri arasında, İstanbul'da hava sıcaklığı maksimum 15 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 6 derece olarak ölçülmüştür. İstanbul'da 19 Aralık 2021 Pazar ve 17 Ocak 2022 Pazartesi tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 12 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 7 derece olarak ölçülmüştür. Belirtilen tarihler arasında İstanbul'da sık sık sağanak yağış görülebilmektedir, diğer kalan günlerde ise bol bulutlu bir hava hakim olacaktır. 5 Ocak Çarşamba ve 9 Ocak Pazar ile 14 Ocak Cuma ve 18 Ocak Salı tarihleri arasında sağanak yağış görülecekken, 23 Ocak Pazar günü ise kar yağışı beklenmektedir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 6-12 derece arasında olacaktır.

25 Aralık 2021 Cumartesi İstanbul hava durumu

25 Aralık 2021 Cumartesi günü İstanbul'da 9 derece çok bulutlu bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: GGB 18 km/sa

Görüş Uzaklığı: 24 km

Nem: %62

Çiy Noktası: 2 C

Bulut Oranı: %76

Basınç: ↑ 1019 mbar

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