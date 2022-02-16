İstanbul hava durumu | 19-20 Şubat İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Yurt genelinde soğuk hava dalgası yeniden etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu için plan yapanlar da havanın nasıl olacağını şimdiden araştırmaya başladı. 19 Şubat ve 20 Şubat'ta İstanbul'da cumartesi ve pazar günü yağmur yağacak mı? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor.

İstanbul hava durumu | 19-20 Şubat İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? sorusu havaların yeniden soğumaya başladığı şu günlerde İstanbulular tarafından sıkça soruluyor. İstanbul'da cumartesi ve pazar günü için plan yapmak isteyen vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji hafta sonu için 15 il için kar uyarısı yaptı. Peki 19-20 Şubat'ta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

19-20 Şubat İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da soğuk havalar etkisini bir süre daha devam ettirecek. Hafta sonu için plan yapanları sevindirecek bir hava olacak İstanbul'da. Alınan tahminlere göre İstanbul'da 19 Şubat Cumartesi günü parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. 19 Şubat'ta İstanbul'da en düşük hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. 20 Şubat Pazar günü ise kapalı ve bulutu bir gün yaşanması bekleniyor. 20 Şubat'ta İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının ise 4 derece civarında olacağı bekleniyor.

İstanbul'da hafta sonu ( 19-20 Şubat) yağmur yağacak mı?

İstanbul'da hafta sonu için henüz yağmur uyarısı bulunuyor. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir gün beklenirken pazar günü ise bulutlu ve kapalı bir gün bekleniyor.

15 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Şubat-20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hakim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Hakkari var. .