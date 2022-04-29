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TIMETURK / GENEL / İstanbul Gençlik Oyunları’nda büyük final yaklaşıyor

İstanbul Gençlik Oyunları’nda büyük final yaklaşıyor

İstanbul Gençlik Oyunları heyecanını okullara taşıyan usta radyocu Serdar Gökalp, Güngören Anadolu Lisesi’nde gençlerle bir araya geldi.  Oyunlar hakkında merek edilen soruları cevaplayan Gökalp, tüm öğrencileri büyük finale davet etti.

1 Saat Önce
2022-04-29 14:49:23
İstanbul Gençlik Oyunları’nda büyük final yaklaşıyor

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları, İstanbul'un dört bir yanındaki gençlerle buluşmaya devam ediyor. İstanbul Gençlik Oyunları Sohbetleri programı ile her hafta farklı bir okula konuk olarak gençlerle bir araya gelen sevilen radyocu Serdar Gökalp'ın son durağı Güngören Anadolu Lisesi oldu.

"HEYECAN HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

İstanbul Gençlik Oyunları'nda büyük finale adım adım yaklaştıklarını belirten Gökalp, “Final yarışmaları oynanmaya başlandı. Büyük finale sayılı günler kala heyecan da her geçen gün artıyor. Bu oyunlar, aynı zamanda yeteneklerinizi keşfetmenizde de size büyük katlı sağlıyor. Profesyonel ortamda kendinizi gösterme ve gelişme imkânına sahip oluyorsunuz” dedi.

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