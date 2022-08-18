İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tayin ve atamalar belli oldu
İstanbul'da yaz dönemi atamaları kapsamında 21 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin oldu. 12 emniyet müdürü ve amiri ise dev metropolde görev başladı.
2022-08-18 14:51:04
Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, A Bölgesinden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Recep Tepebaşı, B Bölgesinden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Koray Şensoy, C Bölgesinden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Burak Bal, TEM Şube‐Bomba İmha Şube‐Kalekollardan Sor. İl Emn. Mdr. Yrd. Aşkın Kılıçkeser, Eğitim Şube‐TDP Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Barış Çukur, Destek Hiz.‐İnşaat Emlak Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Hüseyin Eke, Genel Denetleme Disiplin‐Belge Yönetimi Şubeden Sor. İl Emn. Md. Yrd. Serdar Göriş, Polisevi (Pekom) Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Gazi Kaçmaz, Boğaziçi Köprü Koruma Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Murat Çakır oldu.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü: Özgür Yılmaz
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü: Hüseyin Güleç
Avcılar İlçe Emniyet Müdürü: Murat Özburun
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü: Taner Ertürk
Beykoz İlçe Emniyet Müdürü: Hakan Öztürk
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü: Abdurrahman Soğuksu
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü: Mesut Aslan
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü: Yüksel Baysal
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü: Murat Çaykara
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü: Murat Sevgi
Şube Müdürleri
İlyas Kayış İstihbarat Şb.
Hüseyin Oğuz Namlı Terörle Müc.Şb.
Hakan Korkmaz Mali Suç. Müc. Şb.
Hüseyin Şahin Güven Timleri Şb.
Gülpınar Adir Olay Yeri İnceleme Şb.
Serdar Örs Personel Şb.
Mustafa Ergenç İstanbul Atatürk Havalimanı Şb.
Murat Aydın Polis Evi Şb.
Rabia Altun Belge Yönetimi Şb.Mdlüğü.
İhsan Süngü Boğaziçi Köprüleri Koruma Şb.
Hilal Bahadır Dış İlişkiler‐İnterpol Europol Şube
Seval Erdem Gürdoğan Genel Denetleme Disiplin Şb. .
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