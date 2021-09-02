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TIMETURK / GENEL / İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar belli oldu. 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

2 Saat Önce
2021-09-02 07:12:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Bu kapsamda, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirilirdi.

19 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde de değişiklik yapıldı.

Esenyurt, Bayrampaşa ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlerinin de aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.

12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü de çeşitli şubelere tayin oldu.

18 ilçe emniyet müdürlüğüne de atama yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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