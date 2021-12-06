İstanbul’daki yoğun koku, depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama

Anadolu Yakası ilçelerinde hissedilen yoğun koku İstanbulluları korkutmuş, İGDAŞ kaynağın doğal gaz olmadığını açıklamıştı. Depremden önce gaz çıkışı iddialarını yalanlayan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çekti.

İstanbul'un Maltepe, Pendik ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde yayılan yoğun koku vatandaşları tedirgin etmişti. Kötü kokunun artması üzerine İGDAŞ, doğal gazdan kaynaklanmadığını duyurmuştu.

Anadolu Yakası'ndaki yoğun kokunun kaynağı henüz belirlenemezken, Prof. Dr. Naci Görür, deprem öncesi gaz çıkışına yönelik iddiaları yalanladı.

Oda TV'ye açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, kokunun deprem öncesi gaz çıkışı olmadığını ancak müsilaj sonrası Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve organik bozulma kaynaklı olabileceğini ifade etti.

"DEPREMDEN ÖNCE KOKU YAYILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Prof. Dr. Görür şunları söyledi: Depremden önce bir koku yayılması söz konusu değildir. Deniz kirliliği ile ilgili olabilir. Marmara Denizine yakın yerlerde ise Marmara'nın altı özellikle yüzeyden 30-40 metre altı oldukça kirli. Bu müsilaj ve mavi yeşil alg yoğunluğu buna bağlı olarak bakteri yoğunluğu fazla. Orada fazla organizmanın olması nedeniyle deniz suyundaki oksijen yaşayan canlılar tarafından tüketiliyor. Dolayısıyla burada biyolojik bir bozulma ihtimali var. Etin çürümesi gibi.

Deniz altında organik yoğunluğunun olduğu yerde anoksik bakteriler zamanla çoğalır. Oksijeni tüketirler. Bu da çok kötü bir koku. Bu olaya da Anoksiya denir. Ben eminim ki Marmara'nın sahile yakın kesimleri ve özellikle koy kısımları fazla çalkantı ve dalga almayan yerleri… Orada biriken organik madde ve kirletici madde çürür bozulur ve bunun sonucunda organik madde dönüşmeye başlar. Koku çıkabilir.

"AKVARYUM GİBİ"

Akvaryum gibi düşünün. Devamlı motolar suyu temizlerseniz su tazeliği ve rengini korur balık da rahat eder çünkü su atmosferden oksijen alır. Suya hareket verdiğiniz için odanın içerisindeki havadan yani atmosferden oksijen alarak kendini temizler. 15 günlüğüne seyahate gittiğinizi düşünün geldiğiniz zaman ilk göreceğiniz şey balıkların öldüğü ve müthiş bir koku duyarsınız. Yani burada da aynı olay. Müsilajı oluşturan mekanizmayla aynı şeydir. Müsilajın sonucudur aynı zamanda.”

Kaynak: sozcu.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.