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İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın da idari izinli

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İstanbul'da devam eden hava koşulları nedeniyle hakim ve savcıların yarın da idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

1 Saat Önce
2022-03-10 16:22:24
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın da idari izinli

HSK'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da soğuk hava, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar şeklindeki olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda, İstanbul'da görevli hakim ve cumhuriyet savcılarının yarın idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Hakim ve cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu (3) sıra sayılı yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki hakim ve cumhuriyet savcıları bugün de idari izinli sayılmıştı. .

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