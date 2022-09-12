İstanbul dahil 30 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre bugünden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak.

Meteoroloji, 12 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil 30 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." .