Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, ülke genelinde sıcaklıklar azalıyor. İstanbul dahil 10 şehir için sarı kodlu uyarı geldi.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, ülke genelinde sıcaklıklar azalıyor. İstanbul dahil 10 şehir için sarı kodlu uyarı geldi. Gün içinde yer yer sağanak ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, pazar günü için ise Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Aksaray, Kayseri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 4 ila 8 derece azalacak

Tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve dolu uyarısı

Bugünden itibaren ise İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevreleri için sağanak ve dolu yağışı için uyarılarda bulundu. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Sinop için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

4 Temmuz Pazar günü için Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce şehirlerine turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece

Adana: Parçalı bulutlu 35 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 derece.

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