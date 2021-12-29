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İstanbul'da yılbaşında toplu ulaşım 24 saat çalışacak

 İETT ve Metro İstanbul, yılbaşında gece boyunca yapılacak ek seferlerle 24 saat çalışacak.

19 Dakika Önce
2021-12-29 11:48:45
İstanbul'da yılbaşında toplu ulaşım 24 saat çalışacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Cuma gecesi oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak otobüs ve metro seferleri artırıldı.

Cuma gecesi saat 24.00 ile cumartesi 05.00 arasında 15 ayrı hatta normalde 54 olan sefer sayısı 186'ya çıkarıldı.

15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi-Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havalimanı-Kadıköy, 12A Kadıköy-Üsküdar, 122C Tepeüstü-Mecidiyeköy, 129T Bostancı-Taksim, 121A Beykoz- Mecidiyeköy, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise tüm İETT seferleri cumartesi sefer planına göre düzenlenecek.

- "Gece Metrosu" tarifesi uygulanacak

İstanbul'da raylı sistemler de yılbaşında 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Metro hatlarında "Gece Metrosu" tarifesi uygulanacak. Bu hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz yapılacak.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı ile F1 Taksim-Kabataş Fünikülerinde ise seferler 1 Ocak saat 02.00'ye kadar devam edecek.

Şehir Hatları AŞ ise yılbaşında normal sefer tarifesiyle çalışacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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