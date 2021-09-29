İstanbul'da yaşamayanlar İBB bursuna başvurabilir mi? İBB bursuna başvurmak için İstanbul'da mı öğrenci olmak gerekiyor? BB bursuna İstanbul'da öğrenci olanlar mı başvurabilir? İBB bursuna kimler başvuru yapabilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de binlerce kişiye burs imkanı sağlayacak. İBB bursuna başvurmak isteyen ancak İstanbul'da ikamet etmeyenler İBB bursuna başvurup başvuramayacağını merak ediyor. Peki İBB bursuna sadece İstanbullular mı başvurabilir? 2021 İBB burs başvuru koşulları Genç Üniversiteli internet sitesinde yer alıyor. İşte İBB burs başvuru şartları...

İstanbul'da yaşamayanlar İBB bursuna başvurabilir mi? İBB bursuna başvurmak için İstanbul'da mı öğrenci olmak gerekiyor? BB bursuna İstanbul'da öğrenci olanlar mı başvurabilir? İBB bursuna kimler başvuru yapabilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de binlerce kişiye burs imkanı sağlayacak. İBB bursuna başvurmak isteyen ancak İstanbul'da ikamet etmeyenler İBB bursuna başvurup başvuramayacağını merak ediyor. Peki İBB bursuna sadece İstanbullular mı başvurabilir? 2021 İBB burs başvuru koşulları Genç Üniversiteli internet sitesinde yer alıyor. İşte İBB burs başvuru şartları...

İBB burs başvurularının başlamasını binlerce üniversite öğrencisi bekliyor. İBB Genç Üniversiteli internet sitesinden yapılan açıklamada 2021 İBB burs başvuru tarihleri belli oldu. Yapılan duyuruda şöyle denildi: "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir."Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor. Burs başvurusunu 5-22 Ekim tarihleri arasında web sayfamızdan gerçekleştirebilirsin. Değerlendirmelerin şeffaf, titiz ve adil bir şekilde yapılacağından emin olabilirsin." Bu duyurunun ardından üniversite öğrencileri başvuru yapmak için sabırsızlanmaya başladı. İstanbul'da ikamet etmeyenler ve İstanbul'da üniversite okumayanlar İBB burs başvurusu yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki İstanbul'da yaşamayanlar İBB bursuna başvurabilir mi? İBB bursuna başvurmak için İstanbul'da mı öğrenci olmak gerekiyor? İBB bursuna İstanbul'da öğrenci olanlar mı başvurabilir? İBB bursuna kimler başvuru yapabilir?

İstanbul'da yaşamayanlar İBB bursuna başvurabilir mi?

İBB burs başvurusu genel koşullarında "Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi" şartı yer alıyor. Dolayısıyla kendisinin ve ailesinin ikameti İstanbul'da olmayan öğrenciler İBB bursuna başvuru yapamaz.

İBB bursuna başvurmak için İstanbul'da mı öğrenci olmak gerekiyor?

İBB Bursuna başvurmak için İstanbul'da öğrenci olunması zorunluluğu yok. Sadece kendisinin ve ailesinin İstanbul'da ikamet ediyor olması gerekiyor.

İBB Brusu başvuru genel koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB bursu başvuru yapamayacak öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.