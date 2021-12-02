İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 3 Aralık Cuma okullar tatil edilir mi? Meteoroloji'den İstanbul için 3 Aralık Cuma gününde sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle okullar 1 gün tatil edilmişti. Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası öğrenciler ve veliler 3 Aralık Cuma günü (yarın) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki yarın okul var mı? 3 Aralık Cuma okular açık mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 3 Aralık Cuma okullar tatil edilir mi? Meteoroloji'den İstanbul için 3 Aralık Cuma gününde sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle okullar 1 gün tatil edilmişti. Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası öğrenciler ve veliler 3 Aralık Cuma günü (yarın) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki yarın okul var mı? 3 Aralık Cuma okular açık mı?

İstanbul'da 29 Kasım'da başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemiş ve okulların tatil olmasına neden olmuştu. Meteoroloji'den 3 Aralık Cuma günü için İstanbul'a sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.Okula gidecek olan öğrenciler ve çocuklarını okula gönderecek olan veliler de 3 Aralık'ta (yarın) okulların tatil edilip erilmeyeceğini merak etmeye başladı.

İstanbul'da yarın (3 Aralık Cuma) okullar tatil mi?

İstanbul'da yarın (3 Aralık Cuma) için okulların tatil olması yönünde herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine İstanbul Valiliği karar veriyor. İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından güncel duyuruları takip edebilirsiniz.

3 Aralık Cuma İstanbul hava durumu

İstanbul'da 3 Aralık Cuma günü şiddetli rüzgar meydana gelebilir. İstanbul için Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı geldi. İşte İstanbul'da 3 Aralık cuma günü hava durumu tahmini...

İstanbul'da fırtınada 5 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), büyükşehirde dünden beri etkili olan şiddetli lodos sebebiyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Fırtınanın etkisiyle şu ana kadar 141 çatı uçtu, 297 ağaç devrildi, 36 araç hasarı yaşandı, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.