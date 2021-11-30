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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba okul var mı? İstanbul'da okullar tatil edilir mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba okul var mı? İstanbul'da okullar tatil edilir mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba okul var mı? İstanbul'da okullar tatil edilir mi? İstanbul dahil pek çok ilimizde etkisini gösteren fırtınalı hava nedeniyle 30 Kasım'da okullarda eğitime ara verilmişti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamuda görevli engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. İstanbul'da fırtınalı havanın yer yer devam etmesi yarın da okullar tatil edilir mi? sorusunu gündeme getiriyor. Peki İstanbul'da 1 Aralık (yarın) okul varlar kapalı mı?

52 Dakika Önce
2021-11-30 15:51:53
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba okul var mı? İstanbul'da okullar tatil edilir mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba okul var mı? İstanbul'da okullar tatil edilir mi? İstanbul dahil pek çok ilimizde etkisini gösteren fırtınalı hava nedeniyle 30 Kasım'da okullarda eğitime ara verilmişti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamuda görevli engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. İstanbul'da fırtınalı havanın yer yer devam etmesi yarın da okullar tatil edilir mi? sorusunu gündeme getiriyor. Peki İstanbul'da 1 Aralık (yarın) okul varlar kapalı mı?

İstanbul'da 29 Kasım'da başlayan fırtınalı hava nedeniyle 30 Kasım Salı günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmişti. Öğrenciler ve veliler okulların tatil olması ilşe rahat bir nefes aldı. Fırtınada okula nasıl gideceğini düşünen öğrenciler 1 Aralık Çarşamba günü de okullar tatil edilir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. 30 Kasım akşam saatlerinde yer yer rüzgarlı hava etkisini devam ettiriyor. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi velileri endişelendiriyor. Veliler ve öğrenciler İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba okul var mı? İstanbul'da okullar tatil edilir mi? sorularını sormaya başladı.

İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba (yarın) okullar tatil mi?

İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği havaların koşullarına bakılarak karar verilecek. İstanbul'da 1 Aralık günü rüzgarlı havanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da okullar tatil edilir mi?

İstanbul'da okulların tatil edilmesine İstanbul Valiliği karar veriyor. İstanbul hava durumu değerlendirilerek okulların tatil edilip edilmeyeceğin karar verilir. 1 Aralık Çarşamba İstanbul okul tatili ile igli gelişmelere İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabı

11 ilde okullar tatil edildi

Fırtına nedeniyle 30 Kasım'da İstabul dahil 11 ilde okullar tatil edildi. İşte tatil edilen iller; İstanbu, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Sinop, Düzce ve Bartın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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