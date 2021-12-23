İstanbul'da yarın okullar tatil edilir mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil olur mu? İstanbul'da beklenen kar yağışı 22 Aralık gecesi başladı ve 23 Aralık'ta da devam ediyor. Lapa lapa yağan kar nedeniyle öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da yar yağışı bugünden itibaren bitiyor. Cuma günü İstanbul'da yağışsız bir gün olması bekleniyor. Dolayısıyla İstanbul'da 24 Aralık Cuma günü okulların tatil olması beklenmiyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil edilir mi? 24 Aralık Cuma okullar tatil olur mu? İstanbul'da beklenen kar yağışı 22 Aralık gecesi başladı ve 23 Aralık'ta da devam ediyor. Lapa lapa yağan kar nedeniyle öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da yar yağışı bugünden itibaren bitiyor. Cuma günü İstanbul'da yağışsız bir gün olması bekleniyor. Dolayısıyla İstanbul'da 24 Aralık Cuma günü okulların tatil olması beklenmiyor.

Kar yağışı İstanbul'da ilk defa kendini bu kadar net gösterdi. İstanbul'da 23 Aralık'ta lapa lapa kar yağışı başladı. Kar yağışı Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde daha çok etkili oldu. İstanbul'da kar yağışı kent genelinde görülürken yerler de beyaz örtüyle kaplandı. Öğrenciler ve veliler 24 Aralık'ta İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

İstanbul'da yarın okullar tatil edilir mi?

İstanbul'da 23 Aralık sabahı başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı. Ancak kar yağışının 24 Aralık'ta devam etmeyeceği belirtiliyor. 24 Aralık Cuma günü yağışsız ve açık bir gün yaşancağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla 24 Aralık'ta okulların tatil edilmesi gündemde değil.

24 Aralık Cuma okullar tatil olur mu?

24 Aralık Cuma günü okulların tatil olması beklenmiyor. Kar yağışının etkisini bugün bitirmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.