İstanbul'da yarın kar yağacak mı? 20 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı? İstanbul'da pazar günü hava karlı mı olacak? sorusu hafta sonu için plan yapan İstanbullular tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı İstanbul'da beklenen kar yağışı Cuma günü başladı. Etkisini artıran yağışlar Cumartesi günü de devam etti. 20 Mart Pazar günü için dışarıda plan yapan İstanbullular havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki 20 Mart Pazar günü (yarın) İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul'da yarın kar yağacak mı? 20 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı? İstanbul'da pazar günü hava karlı mı? Sibirya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da yoğun kar yağışları yeniden başladı. İstanbul'da Cuma gününden bu yana başlayan kar yağışları aralıklarla devam ediyor. İstnbul için yapılan meteorolojik tahminlere göre yağışların pazartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hafta sonu için plan yapan vatandaşlar havanın nasıl olacağını kar yağışının olup olamaycağını merak edip araştırmaya başladı.

AKOM'dan uyarı

AKOM İstanbul için peş peşe uyarılarda bulundu. İstanbul'da Cumartesi gecesi kar yağışların yoğun olarak yağacağı vatandaşın hazırlıklı olamas istendi. TEM'in kuzeyinde kar kalınlıının 15-25 cm'e kadar çıkmasının beklendiği duyuruldu.

İstanbul'da yarın kar yağacak mı?

İstanbul'da kar yağışlarının 20 Mart Pazar günü de devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkma planı yapanlar meteorolojij uyarıları göz önünde bulundurmalarnda fayda var. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre yarın (20 Mart Pazar) İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında kar yağışı görülüyor.

İstanbul'da pazar günü hava karlı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19-25 Mart için yayınladığı haftalık rapora göre kar yağışının pazartesi günene kadar sürmesi bekleniyor. Pazar günü yani yarın İStanbul'da kar yağışı görülüyor. Kar yağışlarının Pazartesi günü sulu kara döneceği tahmin ediliyor. Salı günü ise yağışların yağmura dönmesi bekleniyor.

Yelikaya'dan uyarı: Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Yerlikaya "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü İstanbul için turuncu alarm verdi. 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım!" dedi.

Motosiklet kullanımı yasaklandı

Vali Yerlikaya, dün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurmuştu.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. .