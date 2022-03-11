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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da yarın kar var mı? İstanbul'a 12 Mart Cumartesi kar yağacak mı?

İstanbul'da yarın kar var mı? İstanbul'a 12 Mart Cumartesi kar yağacak mı?

İstanbul'da yarın kar var mı? İstanbul'a 12 Mart Cumartesi kar yağacak mı? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'da kar yağışları yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının giderek arttığı İstanbul'da vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Hafta sonu için planı olanlar kar yağışının ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyor. Peki 12 Mart Cumartesi yarın İstanbul'da kar yağacak mı?

22 Dakika Önce
2022-03-11 09:18:27
İstanbul'da yarın kar var mı? İstanbul'a 12 Mart Cumartesi kar yağacak mı?

İstanbul'da yarın kar var mı? İstanbul'a 12 Mar Cumartesi kar yağacak mı? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'da kar yağışları yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının giderek arttığı İstanbul'da vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Hafta sonu için planı olanlar kar yağışının ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyor. Peki 12 Mart Cumartesi yarın İstanbul'da kar yağacak mı?

Meteoroloji'den İstanbul için peş peşe uyarılar günler öncesinden yapılmıştı. Beklenen yoğun kar yağışları nediyle kentte tüm önlemler alındı. 11 Mart gecesi başlayan kar yağışı İstanbul'da etkili oldu ve kar kalınlığı bir karış boyunu aştı. İstanbul'da devam eden kar yağışlarının ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İstanbul'da yarın 12 Mart Cumartesi kar var mı?

İstanbul'da 12 Mart Cumartesi günü kar yağışlarının devam edeceği Meteoroloji tarafından duyuruldu. Hatta kar yağışının en yoğun olacağı saatlerin 12 Mart Cumartesi günü olacağı belirtildi.

İstanbul'a 12 Mart Cumartesi kar yağacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

AFAD: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. AFAD kar yağışının 37 ilde etkili olacağını belirtti. .

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