Türkiye'nin kıyı şeritleri ve İstanbul'da lodosun etkisiyle fırtına meydana geldi. İstanbul'da yaşanan fırtına nedeniyle can kayıpları da yaşandı. İstanbul'da yarın işe gidecek olan vatandaşlar da yarın fırtınanın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki İstanbul'da yarın fırtına var mı? 30 Kasım'da İstanbul'da fırtına olacak mı? Fırtına ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'den 30 Kasım için İstanbul'da fırtına tahmini...

Türkiye'nin kıyı şeritleri ve İstanbul'da lodosun etkisiyle fırtına meydana geldi. İstanbul'da yaşanan fırtına nedeniyle can kayıpları da yaşandı. İstanbul'da yarın işe gidecek olan vatandaşlar da yarın fırtınanın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki İstanbul'da yarın fırtına var mı? 30 Kasım'da İstanbul'da fırtına olacak mı? Fırtına ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'den 30 Kasım için İstanbul'da fırtına tahmini...

Fırtına ülkemizin pek çok kentinide etisini gösterdi. İzmir, Antalya ve İstanbul'da vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. İzmir'de fırtınanın hızı saatte 110 kilometreye kadar çıktı. İzmir'de rüzgarın etkisiyle denizin taştığı görüldü. İstanbul'da da fırtına can aldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada fırtına nedeniyle meydana gelen kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 19 kişinin yaralandığını bildirdi. İstanbul'da yarın (3 Kasım Salı) işe gidecek olan vatandaşlar İstanbul'da yarın fırtına var mı? 30 Kasım'da İstanbul'da fırtına olacak mı? Fırtına ne zaman bitecek? gibi sorulara yanıt arıyor.

İstanbul'da yarın fırtına var mı?

İstanbul'da 30 Kasım Salı günü fırtılanlı havanın devam edeceği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre kentte rüzgarlı hava halen kendisini gösterecek. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve temkinli olmalı.

30 Kasım'da İstanbul'da fırtına olacak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

30 Kasım Salı İstanbul hava durumu

İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. İstanbul'da dırtınalı havanın devam etmesi bekleniyor.

İşte 30 Kasım Salı İstanbul hava durumu;

İstanbul'da 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü

İBB'den fırtına açıklaması geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.