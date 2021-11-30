İstanbul'da yarın fırtına olacak mı? 1 Aralık Çarşamba İstanbul'da fırtına var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da yarın fırtına olacak mı? 1 Aralık Çarşamba İstanbul'da fırtına var mı? sorusu pek çok İstanbullu tarafından soruluyor. Bir çok ilimizde etkili olan fırtına nedeniyle yaşanan olaylarda ne yazık ki can kayıpları haberi de geldi. İstanbul'da 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 29 Kasım'da başlayan fırtına nedeniyle İstanbul'da 30 Kasım'da okullar tatil edildi, engelli ve hamile kamu personelleri ise idari izinli sayıldı. 1 Aralık günü işe gidecek olan vatandaşlar ise fırtınanın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki İstanbul'da yarın fırtına ve lodos yarın var mı?

Kış aylarına girdimiz şu günlerde hava sıcaklıkları keskin bir gerileme gösterdi. Sıcaklıklar bir kaç günde 10 dereceye kadar düştü. Ani düşen hava sıcaklıkları sonrası şiddetli sağanak yağışlar ve fırtına da ortaya çıktı. 29 Kasım pazartesi günü başlayan fırtınalı hava İstanbul'da 30 Kasım salı günü de devam etti. 30 Kasım için uyarı üstüne uyarı yapıldı ve okullar tatil edildi. 1 Aralık Çarşamba günü de işe gidecek olan vatandaşlar fırtınalı havanın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki 1 Aralık'ta İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın fırtına olacak mı? 1 Aralık Çarşamba İstanbul'da fırtına var mı?

İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba (yarın) fırtına olacak mı?

İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba günü yağmurlu havanın etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Fırtınalı ve rüzgarlı haavnın ise 1 Aralık'ta azalacağı ve etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

1 Aralık Çarşamba İstanbul'da fırtına var mı?

1 Aralık'ta İstanbul'da rüzgarlı hava etkisini kaybedecek.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün de devam edeceği vurgulanarak, "Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.