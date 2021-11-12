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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

1 Saat Önce
2021-11-12 11:14:24
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."

Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.

Kaynak: yenisafak.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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