İstanbul'da yarın (10 Mart) okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe İstanbul'da okullar tatil edilir mi? Meteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Sibirya üzerinden ülkemize doğru ilerleyen soğuk hava dalgası Karadeniz'den Marmara Bölgesi'ne yönelecek. Başta İstanbul olmak üzere bu bölgede yoğun kar yağışına neden olacak olan soğuk hava dalgası nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ani bastıran kar yağışı ile zor anlar yaşamak istemeyen vatandaşlar Valilikten okulların tatil edilmesini talep ediyor.

Meteoroloji günle öncesinden İstanbul'a yoğun kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Fırtına şeklimnde olması beklenen kar yağışının oldukça etkili olacağı ve Ocak ayında yağan kar yağışı kadar olabileceği belirtilmişti. İstanbul'da 14 Mart pazartesiye kadar devam etmesi beklenen kar yağışının çevre illerde de etkili olması bekleniyor. İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve veliler de kar yağışının yoğun olacağı 10 Mart Perşembe günü okulların tatil edilmesini bekliyor.

İstanbul'da yarın (10 Mart) okullar tatil mi?

İstanbul'da kar yağışı yüskek kesimlerde yağmaya başladıı. Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da havalar önümüzdeki saatlerde daha da soğuyacak ve kar yağışları etkisini daha da artıracak. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe ve 14 Mart Pazartesi günleri arasında kar yağışı şiddetli olacak. Bu günler arasında İstanbul'da okullar tatil edilebilir.

10 Mart Perşembe İstanbul'da okullar tatil edilir mi?

10 Mart Perşembe için İstanbul'da kar tatili haberi henüz gelmedi. İstanbul'da okulların tatil edilmesi kararını İstanbul Valiliği veriyor. İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları ve duyuruları yakından takip edilerek kar tatiline ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.

10 Mart İstanbul hava durumu

İstanbul'da hava sıcaklığı giderek düşüyor. 10 Mart Perşembe günü İstanbul genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği kentte kar yağışının hafta sonu devam etmesi bekleniyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası bir kaç gün İstanbul üzerinde durduktan sonra bölgeyi terk edecek.

En güçlü Mart karı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminleri duyurdu. Buna göre Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdun her bölgesinde kendini gösterecek. Perşembe gününden itibaren başlayacak olan yoğun kar yağışının son 35 yılın en şiddetli Mart karı olacağı belirtiliyor. .