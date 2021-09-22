Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Meteoroloj Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre İstanbul'da şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlardan kuvvetli yağış karşısında dikkatli olmaları istendi. Peki İstanbul'da yağmur saat kaçta yağacak? 22 Eylül İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak? İş ve okula giden İstanbullular sağanak yağmura yakalanmamak için yağmurun ne zaman başlayacağını araştırıyor. 22 Eylül 2021 İstanbul'da sağanak yağış ne zaman saat kaçta başlayacak?

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Meteoroloj Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre İstanbul'da şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlardan kuvvetli yağış karşısında dikkatli olmaları istendi. Peki İstanbul'da yağmur saat kaçta yağacak? 22 Eylül İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak? İş ve okula giden İstanbullular sağanak yağmura yakalanmamak için yağmurun ne zaman başlayacağını araştırıyor. 22 Eylül 2021 İstanbul'da sağanak yağış ne zaman saat kaçta başlayacak?

Bahar aylarına girilmesiyle İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarında ani düşüş meydana geldi. Hava sıcaklıkları 5 ile 8 derece birden azalan İstanbul'da ani sağanak yağmur uyarıları da gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul'da yağmur saat kaçta yağacak?

İstanbul'da ve Maramara'nın doğu kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 22 Eylül akşamı başlayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'da 22 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini

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