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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? İstanbul ne zaman serinleyecek?

İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? İstanbul ne zaman serinleyecek?

İstanbul'a yağmur yağacak mı? Kavurucu sıcaklar uzun süredir ülkemizi esir almış durumda. İstanbul'da da günlerdir hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul'da öğle saatlerinde sıcaklık 39 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcaklardan bunalan İstanbullular serin ve yağışlı havanın İstanbul'a ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? İstanbul ne zaman serinleyecek? İşte İstanbul hava durumu...

3 Gün Önce
2021-08-02 18:57:19
İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? İstanbul ne zaman serinleyecek?

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İstanbul'a yağmur yağacak mı? Kavurucu sıcaklar uzun süredir ülkemizi esir almış durumda. İstanbul'da da günlerdir hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul'da öğle saatlerinde sıcaklık 39 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcaklardan bunalan İstanbullular serin ve yağışlı havanın İstanbul'a ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? İstanbul ne zaman serinleyecek? İşte İstanbul hava durumu...

İstanbul uzun süredir aşırı sıcaklarla mücade ediyor. İstanbullular sıcak havada dışarı adım atamaz oldu. Hayatı olumsuz etkileyen aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar kendilerini deniz kenarlarına ve sahillere attı. İstanbul'da sıcaklık rekorları da kırıldı. 2 Ağustos'ta Eyüpsultan'da sıcaklık saat 15.00 sıralarında 39 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık aynı zamanda Şişli'de 37,4, Sarıyer'de 37,1, Sancaktepe'de 36,9, Arnavutköy ve Beykoz'da 36,3, Fatih'te ise 36,1 derece oldu. Peki İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak?

İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?

İstanbul için yağışlı hava göründü. Peki İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak. Meteoroloji'nin yaptığı 5 günlük hava durumu tahminine göre İstanbul'a 7 Ağustos Cumartesi günü sağanak yağış gelecek. Sağnakla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları normale dönecek.

İşte İstanbul hava durumu tahmini

İstanbul_hava_durumu_1

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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