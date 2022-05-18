İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da hava ne zaman güneş açacak? İstanbul'da hafta sonu hava yağmurlu mu? İstanbul'da bir süredir sıcak havalar yaz ayının geldiğinin işaretiydi. Ancak Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında bazı bölgelerde hava sıcaklıkları düşecek ve sağanak yağmur başlayacak. İstanbul'da da sağanak yağmur etkisini gösterecek. İstanbul'da yaşayan ve hafta sonu için plan yapanlar yağmurlu havanın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı.

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da hava ne zaman güneş açacak? İstanbul'da hafta sonu hava yağmurlu mu? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da yağmurlu havların etkili olması özellikle hafta sonuı için plan yapanları endişelendirdi. İstanbul'da yaşayan ve hafta sonu için plan yapanlar yağmurlu havanın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı.

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı geldi. Yağışların 18 Mayıs Çarşamba günü başlaması bekleniyor. Sarı kodlu uyarı ile vatandaşların hazırlıklı olması istendi. Marmara Bölgesi genelinde etkisini gösterecek olan yağmurlu havanın bir kaç gün sürmesi bekşleniyor. 19 Mayıs Perşembe günü yağmurun etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava ne zaman güneş açacak?

İstanbul'da sağanak yağmur alarmı verildi.... Sabah saatlerinde İstanbul'un batı kesimleri ile öğle ve akşam saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde batısında, akşam il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da hafta sonu hava yağmurlu mu?

İstanbul'da başlayan sağanak yağmurun hafta sonuna kadar etkisini yitirmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.