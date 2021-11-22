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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da güneş ne zaman açacak?

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da güneş ne zaman açacak?

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı kod' uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da kent genelinde sağanak yağış etkili olacak. Açık alan için plan yapmak isteyen vatandaşlar da İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da güneş ne zaman açacak? İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? gibi sorulara yanıt arıyor. Meteoroloji'den İstanbul, Bursa Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir için uyarı geldi.

2 Saat Önce
2021-11-22 13:30:30
İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da güneş ne zaman açacak?

Meteoroloji'den İstanbul için "sarı kod" uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da kent genelinde sağanak yağış etkili olacak. Açık alan için plan yapmak isteyen vatandaşlar da İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da güneş ne zaman açacak? İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? gibi sorulara yanıt arıyor. Meteoroloji'den İstanbul, Bursa Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir için uyarı geldi.

İstanbul'da yarın (23 Kasım Salı günü) için açık alanda plan yapan vatandaşlar dikkat! Meteoroloji'den 23 Kasım'da İStanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağmurlu havların bitmesini bekleyen vatandaşlar da İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da güneş ne zaman açacak? gibi soruları sormaya başladı.

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde başta İstanbul olmak üzere bölgenin yağışlı olacağı uyarusını yaptı. İstanbul'da uzun süre yağış olacak. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da 1 hafta boyunca yağmurlu bir hava olacak. Önümüzdeki hafta içine kadar İstanbul'da yer yer sağanak yağışlar devam edecek.

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İstanbul'da güneş ne zaman açacak?

İstanbul'da önümüzdeki haftanın ortasına kadar güneş kendisini göstermeyecek.

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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne uyarı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için "sarı kodlu" uyarı geldi. Yapılan uyarıda "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yağmur nedir?

Yağmur, bulutlardan su şeklinde yağan yağış biçimidir. Yağmur taneleri düşme esnasında kuru havadan geçerken bir kısmının veya tamamının buharlaşması sonucu bulut tabandan aşağı doğru sünüyormuş gibi görünür buna virga denilir. Bilim insanlarının yağmurun oluşumu ve yağışı ile ilgili açıklamaları Bergeron Süreci olarak adlandırılır[1]. Ayrıca yazın bazı günlerde bulut olduğu halde yağmur yağmamasının sebebi hava kütlesinin taşıdığı toplam su miktarının az olması sebebiyle yeterince yağış yapacak kadar yoğunlaşmamasıdır. Yapay yağmurlar ise havanın bulutlu olduğu günlerde bulutlara gümüş iyodür bulutu sıkılarak yağdırılır. Havada bulut olmazsa asla yapay yağmur yağdırılamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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