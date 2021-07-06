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İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak? İstanbul'da yağmurlu hava ne zaman gidecek?

İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak? İstanbul'da yağmurlu hava ne zaman gidecek? Marmara ve Karadeniz'in bir kısmı yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da da sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'da yer yer aninde bastıran yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Peki İstanbul'da yağışlı hava ne zaman bitecek? İstanbul'da güneş ne zaman açacak? İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Vatandaşlar bu soruların yanıtını ararken Meteoroloji'den İstanbul'a bir uyarı daha geldi.

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06.07.2021 09:10:04
İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak? İstanbul'da yağmurlu hava ne zaman gidecek?

İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak? İstanbul'da yağmurlu hava ne zaman gidecek? Marmara ve Karadeniz'in bir kısmı yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da da sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'da yer yer aninde bastıran yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Peki İstanbul'da yağışlı hava ne zaman bitecek? İstanbul'da güneş ne zaman açacak? İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Vatandaşlar bu soruların yanıtını ararken Meteoroloji'den İstanbul'a bir uyarı daha geldi.

İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak?

Yer yer sağanak yağışların yaşandığı İstanbul için uzmanlardan uyarı geldi. Uzmanlar İstanbulluları da dolu ve su baskını riskine karşı uyarıyor. Yağışlar Batı Karadeniz, İç Kesimler ve Adana'da da olacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan "İstanbul'da bu gece ve Salı günü yine gök gürültüleriyle birlikte semt semt sağanaklar olacak. Kuvvetli sağanaklar olacak. Bu yağışlar kentin tamamına yağmıyor bazen 2 mahalleye çok şiddetli yağabiliyor. Yine böyle bir durum söz konusu o yüzden sel tehlikesi var. Dolu da yağabilir" şeklinde konuştu.

İstanbul'da yağmurlu hava ne zaman gidecek?

İStanbul'da yağışlı havanın 9 Temmuz Cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 9 Temmuz'dan sonra güneş yeniden kendini gösterecek.

İstanbul hava durumu

İstanbul_hava_durumu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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