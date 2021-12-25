İstanbul'da ulaşıma zam

Zam gündemiyle toplanan Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nden (UKOME) toplu taşımaya zam kararı çıktı. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı.

Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 ,servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, oy çokluğuyla kabul edildi. UKOME Aralık ayı Olağanüstü toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapılması teklif edildi.

Oylama ile zam teklifi kabul edildi.

Yüzde 36 zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 kuruştan 7 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı.

Zamlı tarifenin yıl başından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

İBB'nin sunduğu raporda, son bir yılda akaryakıt fiyatının yüzde 75, elektrik yüzde 115, dolar yüzde 53.5, asgari ücret yüzde 50 arttığı belirtilerek, tüm toplu ulaşım araçları ve taksiler için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27 artış teklif edildi.

YENİ FİYAT TARİFESİ BELİRLENDİ

UKOME üyeleri tarafından değerlendirilen teklif, aynen oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı. Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti ise 396 lira oldu. Taksilerde de açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

RUHSAT SÜRESİ 6 AY UZATILDI

Toplantıda, yeni araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle, ruhsat süresi dolan ticari araçların 6 ay daha hizmet vermesine yönelik teklif de oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynakk: medyatava.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.