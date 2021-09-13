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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta karayollarında trafik yoğunluğu yaşandı. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, Şirinevler otobüs durağında araç bekleyenler zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

3 Saat Önce
2021-09-13 08:46:44
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren, okul ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturdu.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, Şirinevler otobüs durağında araç bekleyenler zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Saadetdere mevkisinde başlayan trafik, Halıcıoğlu'na kadar devam ederken, ters istikamette trafik akışı bazı noktalarda yavaşlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün giriş ve çıkışlarında yoğunluk görülüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor. D-100 kara yolunda ise Ankara istikametinde Göztepe ve Kartal, Edirne istikametinde ise Pendik ve Kartal arasında yoğunluk nedeniyle trafik akışında aksama yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 60'a varan yoğunluk oranı, saat 09.10 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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