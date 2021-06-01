DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Okullar yazın açık mı? Yazın ders olacak mı?
Ukrayna Turizm Bakanı: Türkiye'deki uygulamayı beğendik
Sony sessizliğini bozdu, Playstation Now' 11 yeni oyun geliyor!
TOKİ'den ev ve işyeri almak isteyenlere yeni fırsat
‘Dünyanın en büyük 'narkodevleti' ABD'dir’
Cinping'den Esed'e tebrik
“Süleyman Demirel dayayacak, esas Ustası”
BtcTurk'ten yeni düzenleme: Kullanıcılar belge ibraz etmeli
Yüz yüze eğitime katılmama dilekçesi | Derslere katılmama dilekçe örneği indir
Karanlık piyasa: Bitcoin yükselince hacker saldırısı arttı; fidye ödemeyen yanıyor
Cumartesi günü seyahat yasağı var mı? Cumartesi şehirler arası yolculuk yasak mı?
Kolombiya raporu: Gösterilerde 48 kişi öldü
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Stopaj indirimi ne zamana kadar devam edecek? Stopaj indirimi 2021'de sürecek mi?
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla trafikte yoğun bir yaşanıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.06.2021 09:57:58
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla trafikte yoğun bir yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Haziran ayı normalleşme tedbirleri" genelgesinin ardından yeniden hizmet vermeye başlayacak kafe, restoran, pastane gibi işletmeler hazırlıklarına başladı. Saat 07.00'den itibaren açılan işletmelerin müşteri ağırlamaya başladığı görüldü.

İş yeri sahipleri ve müşteriler, düşen vaka sayılarıyla birlikte tedbirlerin esnetilmesinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Öte yandan, kademeli normalleşme sürecinin kent trafiğinde de yoğunluğa neden olduğu dikkati çekti.

Mesai saatinin yaklaşmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu. Kentin bazı noktalarında görülen yağış da trafiğin artışında etkili oldu.

D100 karayolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe arasında, TEM otoyolunda ise Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında yoğunluk arttı.

Avrupa yakasında Beylikdüzü'nde D100 karayolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken, yan yolda yoğun gözlendi. D100 karayolu Ankara istikametinde Şirinevler'de başlayan trafik yoğunluğu Mecidiyeköy'e kadar sürerken, TEM otoyolunda ise Gaziosmanpaşa-Seyrantepe arasında yoğunluk yaşandı.

İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 09.40 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş