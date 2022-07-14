İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat! Bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.