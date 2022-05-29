İstanbul'da toplu ulaşım bugün ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray, İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
2022-05-29 11:29:30
İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümünün kutlanacağı bugün İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaray ücretsiz çalışacak.
Öte yandan İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.
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