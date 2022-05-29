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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da toplu ulaşım bugün ücretsiz

İstanbul'da toplu ulaşım bugün ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray, İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

3 Saat Önce
2022-05-29 11:29:30
İstanbul'da toplu ulaşım bugün ücretsiz

İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümünün kutlanacağı bugün İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaray ücretsiz çalışacak.

Öte yandan İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

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