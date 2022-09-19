DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2889 ₺

EURO

18,2956 ₺

ALTIN

977,07 ₺

BİST

3.382,41 ₺

TIMETURK / GENEL / İstanbul'da ''Tarihi Merkezefendi Fırını'' küle döndü

İstanbul'da ''Tarihi Merkezefendi Fırını'' küle döndü

İstanbul Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını alev alev yandı.

3 Saat Önce
2022-09-19 07:54:29
İstanbul'da ''Tarihi Merkezefendi Fırını'' küle döndü

Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde bulunan üç katlı Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan tarihi fırındaki yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Tarihi fırın kullanılamaz hale geldi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından işletilen tarihi fırın, 2015 yılında restore edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Fırında, siyez ekmeğinin buğday ve zerdeçallı buğday ekmeğinin her gün üretiminin yapıldığı öğrenildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş