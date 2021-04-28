29 Nisan günü saat 19.00'da başlayacak tam kapanma döneminde İstanbul metroları ile ilgili önemli düzenlemeye gidildi. Tam kapanmada işlerine gitmeye devam edecek olan vatandaşlar İstanbul'da tam kapanmada metrolar çalışacak mı? İstanbul'da tam kapanmada metrolar açık mı sorularını sormaya başladı. Metro İstanbul'dan İstanbulluları ilgilendiren açıklamada metro çalışma saatlerinin değiştiği belirtildi. Peki tam kapanmada metro seferleri kaçta başlayacak? İstanbul'da metro seferleri kaçta bitiyor?

Geçtiğimiz günlerde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda tüm Türkiye'de uygulamaya geçilecek tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma ile birçok işletme kapalı olacak. Ancak işe gitmeye devam edecek kesim de ulaşımlarının nasıl yapacaklarını düşünmeye başladı. İstanbul'da ulaşımlarında metro hattını kullanan vatandaşlarda İstanbul'da tam kapanmada metrolar çalışacak mı? İstanbul'da tam kapanmada metrolar açık mı? sorularını sormaya başladı. Metro İStanbul vatandaşların kafalarındaki soru işaretlerini yaptığı açıklama ile giderdi.

İstanbul'da tam kapanmada metrolar çalışacak mı?

29 Nisan'da başlayacak ve 3 hafta sürecek tam kapanma dönemine ilişkin İstanbul'daki metro seferlerinde güncellemeye gidildi. Açıklama Metro İstanbul tarafından yapıldı. Buna göre; sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde, metro hatları 06.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

İstanbul'da tam kapanmada metrolar açık mı?

Tam kapanma döneminde İstanbul'da metrolar açık olacak. Metro İstanbul tam kapanmada metro çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Tam kapanmada hangi metro hatları çalışacak?

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Tam kapanmada hangi metro hatları kapalı olacak?

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.