İstanbul'da suya zam mı geldi? Suya ne kadar zam yapıldı? İSKİ zammı yüzde kaç? Peş peşe gelen zamların ardından İstanbul'da su fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Son gelen karar İstanbul'da yaşayan vatandaşları üzecek. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 20.58 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul'da suya zam mı geldi? Suya ne kadar zam yapıldı? İSKİ zammı yüzde kaç? Peş peşe gelen zamların ardından İstanbul'da su fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Son gelen karar İstanbul'da yaşayan vatandaşları üzecek. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 20.58 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul'da suya zam mı geldi?

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 20.58 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Suya ne kadar zam yapıldı?

İstanbul'da aylık su faturası 100 lira olan bir kişi yeni zamla birlikte 20 lira 58 kuruş daha fazla ödeyecek.

İSKİ zammı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul'da suya yüzde 20.58 oranında zam yaptı.

İSKİ nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (kısaca İSKİ), 1981 yılında kuruldu ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alındı. Ayrıca eski idare binasının yerine meydan, park ve zemin altı otopark yapılmaktadır. İSKİ görevleri;

İçmesuyu temin etmek,

Atıksuları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,

Su havzalarını korumak

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