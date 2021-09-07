İstanbul'da suya zam mı geldi? İstanbul'da suya ne kadar zam yapıldı? İstanbulluları yakından ilgilendiren bir zam haberi geldi. İstanbul'da suya zam geldi. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. İstanbul'da su ücretlerine 15.62 oranında zam yapıldı.

İstanbul'da suya zam mı geldi? İstanbul'da suya ne kadar zam yapıldı? İstanbulluları yakından ilgilendiren bir zam haberi geldi. İstanbul'da suya zam geldi. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. İstanbul'da su ücretlerine 15.62 oranında zam yapıldı.

İstanbul'da suya zam mı geldi?

İSKİ abonelerine kötü haber. Zam haberlerinin peş peşe geldiği şu günlerde İstanbul'da suya zam yapıldı.

İstanbul'da suya ne kadar zam yapıldı?

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İSKİ nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (kısaca İSKİ), 1981 yılında kuruldu ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alındı. Ayrıca eski idare binasının yerine meydan, park ve zemin altı otopark yapılmaktadır.

İSKİ görevler nedir?

İçmesuyu temin etmek,

Atıksuları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,

Su havzalarını korumak

Dereleri ıslah etmek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.