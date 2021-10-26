İstanbul'da suya zam mı geldi? İnsani Su Kullanım Hakkı nedir? İnsani su kullanım hakkı neden iptal edildi?

İnsani su kullanım hakkı nedir? İnsani su kullanım hakkı neden iptal edildi? İSKİ ücretsiz su hakkı kaldırıldı mı? Sayıştay'dan İstanbulluları yakından ilgilendiren bir karar geldi. İBB Meclisi tarafından 2019 yılında alınan kararla hayata geçirilen İnsani Su Kullanım Hakkı durduruldu. İstanbul'da ücretsiz olan su kullanım hakkı Sayıştay'ın mevzuata aykırı bulunmasının ardından durduruldu. Bu karardan sonra İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'da suya zam mı geldi? sorularını sormaya başladı. Ücretsiz sunulan suların ücretli kapsama alınmasıyla su faturaları da artacak.

İnsani su kullanım hakkı nedir? İnsani su kullanım hakkı neden iptal edildi? İSKİ ücretsiz su hakkı kaldırıldı mı? Sayıştay'dan İstanbulluları yakından ilgilendiren bir karar geldi. İBB Meclisi tarafından 2019 yılında alınan kararla hayata geçirilen İnsani Su Kullanım Hakkı durduruldu. İstanbul'da ücretsiz olan su kullanım hakkı Sayıştay'ın mevzuata aykırı bulunmasının ardından durduruldu. Bu karardan sonra İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'da suya zam mı geldi? sorularını sormaya başladı. Ücretsiz sunulan suların ücretli kapsama alınmasıyla su faturaları da artacak.

İstanbulluları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İnsani Su Kullanım Hakkı" uygulaması Sayıştay tarafından mevzuata aykırı bulunmasının ardından durduruldu. Sayıştay Başkanlığı'nın, 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda "İnsani Su Hakkı" uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiği belirtmesi üzerine, İSKİ Yönetim Kurulu'nun yeni bir düzenleme yapılana kadar uygulamayı 14 Aralık tarihinden itibaren durdurduğu öğrenildi. İBB, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması ve 'İnsani Su Hakkı' uygulamasının tekrar faaliyete geçmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğunu açıklandı.

İnsani Su Kullanım Hakkı nedir?

İnsani Su Kullanım Hakkı kapsamında İstanbul'da tüketilen suyun bir miktarı ücretsiz olarak karşılanıyordu. İBB Meclisi'nin 2019 yılında aldığı kararla İstanbul'da İnsani Su Kullanım Hakkı uygulaması uygulanıyordu. Buna göre İstabul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz veriliyordu.

İstanbul'da suya zam mı geldi?

İnsani Su Kullanım Hakkı'nın durdurulması İstanbul'da su faturalarına yansıyacak. Alınan karar sonrası su faturalarında ortalama yüzde 20 artış olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.