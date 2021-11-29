İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor! 3 ölü, 9 yaralı

İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

Esenyurt'ta kopan çatının altında kalan 3 kişi öldü

Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Uçan çatı vatandaşların üzerine düştü. Çatının altında kalan vatandaşlardan Elif Şanver ve iki kişi daha hayatını kaybetti. 9 kişi ise yaralandı.

Sultangazi'de rüzgarın etkisiyle inşaat halindeki bir binadan beton parçaları yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düştü. Yaralanan vatandaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

- Ağaçlar yerinden söküldü çatılar uçtu, tekneler hasar gördü

Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Halkalı'daki metro çalışmalarında kullanılan vinç devrilirken, Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görüldü.

Çatalca Serbest Bölge girişinde bulunan saat kulesi ise fırtına nedeniyle devrildi. Kulenin devrilme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Üsküdar, Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü. Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede çatılardan kopan parçalar ve savrulan reklam panolarının düşmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Haraççı Araç Muayene İstasyonu ve Beylikdüzü Bakırcılar Sanayi Sitesi'nin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Bazı metrobüs duraklarında ise rüzgar nedeniyle hasar oluştu.

Sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.

-Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı

Bağcılar'da ise bir kafenin tentesinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Göztepe mahallesindeki bir kafenin tentesi, etkili olan rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tentenin devrildiği alanda yer alan bir oto galeri firmasındaki araçlar da zarar gördü. Oto galeri işletmecisi Zakir Yeşiltepe, kazadan son anda kurtulduklarını belirterek, "O sırada arabanın başındaydım, arabaları kurtarmaya çalıştık ama tente birden uçtu. Kendi canımızı son anda kurtardık. Bizim galerideki 5 aracımız hasar gördü. İtfaiyenin gelip tenteyi kaldırmasını bekliyoruz." dedi. Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Çamlıca Tepesi'nde Türk bayrağı koptu

Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi'nde bir kamyonet, Çatalca-Büyükçekmece istikametinde ise 2 kamyon, seyir halindeyken rüzgarın etkisiyle devrildi.

- Kuru yük gemisi isteleye çarptı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Ambarlı Limanı'nda ise fırtına nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi iskeleye çarptı. İstanbul Şehir Hatları, Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.

İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibarıyla çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.