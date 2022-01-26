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İstanbul'da şehirlerarası otobüs seferleri yeniden başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliğinin kararıyla durdurulan şehirler arası otobüs seferleri, saat 09.00 itibarıyla seferlerine başladı

1 Saat Önce
2022-01-26 12:18:56
İstanbul'da şehirlerarası otobüs seferleri yeniden başladı

İstanbul'da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün birçok ilçede buzlanma meydana geldi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası cadde ve kaldırımlarda oluşan buzlanmanın etkisiyle pek çok ilçede vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar tuzlanmayan kaldırımlarda kayarak düştü. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanlar, üst geçitlerde merdiven korkuluklarına tutarak yürümeye çalıştı.

Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa'da halen yol kenarında araçların olduğu görüldü. Hadımköy İstanbul Caddesi'nde yolda kalan araçlar nedeniyle gişeler yönünde trafik durma noktasına geldi. Bazı sürücülerin, kar yağışı esnasında yolda bıraktıkları araçlarını, geri gelerek kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

Anadolu Yakası'nda da Kartal'ın yüksek kesimleri ile Maltepe'de aralıklarla kar yağışı sürüyor. Ana arterlerin açık olduğu ilçelerde, ara sokaklarda buzlanma meydana geldi.

Şehirlerarası otobüs seferleri başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliğinin kararıyla durdurulan şehirlerarası otobüs seferleri, saat 09.00 itibarıyla tekrar başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otobüsler, farklı güzergahlara doğru hareket etti. .

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