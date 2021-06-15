İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı kesimlerinde devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.

İstanbul'un bazı kesimlerinde devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

- Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı

Yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı. O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, alt geçitteki suyun çekilmeye başlamasıyla aracı sudan çıkardı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ekipleri de alt geçitte tıkanan mazgalları açtı. Yağmurun etkisinin azalması ve ekiplerin çalışmasıyla alt geçitteki su da azaldı.

Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su birikmesi yaşandı.

- Topkapı Varyantının altında su birikintisi oluştu

Kentte aralıklı olarak devam eden şiddetli yağış nedeniyle Topkapı Varyant altında da su birikintisi oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yolda kalan bir araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Varyantın Topkapı istikameti araç trafiğine kapatılırken, İBB ekiplerince suyun tahliye çalışmaları yapılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.