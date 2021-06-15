DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'O fotoğraf': Asıl tuhaf davranan Biden
Trabzonspor'da Barış Alper Yılmaz ısrarı devam ediyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'Veyis Ateş' tepkisi
Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nerede? Sezgin Baran Korkmaz Veysi Ateş ile ilgili ne dedi?
Dünya basını Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında ne dedi?
Korkmaz: 'Nasıl olacak abi?..' Veyis Ateş: 'İstedikleri meblağı yollayacaksın'
Ahmedinejad: AB, ABD’nin gölgesinden ayrılmalı
Ankara-Washington… ‘Haşhaş’ hattı
İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Omlira nedir? Omlira ne kadar? Om lira nereden alınır?
Covid-19 aşısının yan etkileri neler?
Kepçenin önüne oturdu, dediğini yaptırdı
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
AÖL (Açık Öğretim Lise) 3. dönem kayıt yenileme bitti mi? AÖL 3. dönem sınavı son gün ne zaman?
“Bu İslâmcılar şöyle, bu İslâmcılar böyle” tartışması...

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı kesimlerinde devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
15.06.2021 12:31:19
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı kesimlerinde devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

- Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı

Yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı. O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, alt geçitteki suyun çekilmeye başlamasıyla aracı sudan çıkardı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ekipleri de alt geçitte tıkanan mazgalları açtı. Yağmurun etkisinin azalması ve ekiplerin çalışmasıyla alt geçitteki su da azaldı.

Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su birikmesi yaşandı.

- Topkapı Varyantının altında su birikintisi oluştu

Kentte aralıklı olarak devam eden şiddetli yağış nedeniyle Topkapı Varyant altında da su birikintisi oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yolda kalan bir araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Varyantın Topkapı istikameti araç trafiğine kapatılırken, İBB ekiplerince suyun tahliye çalışmaları yapılıyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş