İstanbul'da restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü 1 ağır yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranın önündeki istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarının altında 2 kişi kaldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu göçükten çıkarılan yabancı uyruklu Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti, Bahaettin Shanableh’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hangi restoranın duvarı çöktü? Somer Şef'in devraldığı restoran nerede, adı ne? İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranın önündeki istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarının altında 2 kişi kaldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu göçükten çıkarılan yabancı uyruklu Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti, Bahaettin Shanableh'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta bulunan bir restoranın önünde bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. O sırada araçlarına binmek üzere orada olan 2 kişi göçüğün altında kaldı. İstinat duvarının altında kalan iki kişinin kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Yıkılan duvarın altından çıkarılan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralı

Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yabancı uyruklu Bahaettin Shanableh'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Zafer Urtemur, ''Bir araba geldi. Arabadan 5-6 kişi indi. Arabadan iner inmez beton blok onların üzerine devrildi. İki kişi altında kaldı. Birinin durumu ağırdı. Biri de zaten burada olay yerinde vefat etti.'' dedi.

Somer Şef'in devraldığı iddia edildi

Olayın yaşandığı restoranın, Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu tarafından 3 ay önce devralındığı öğrenildi.

Duvar Belediye ekipleri tarafından kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, yıkılan istinat duvarı belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri, çöken istinat duvarında incelemelerde bulundu. .