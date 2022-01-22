İstanbul'da Pazar günü kar var mı? İstanbul'da 23 Ocak Pazar hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl? Meteoroloji günlerdir beklenen İstanbul'a kar yağışıyla ilgili son uyarıları paylaştı. Soğuk hava dalgası İstanbul semalarının üzerinde uzun süre yer edinecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 21 Ocak Cuma günü başlayacak olan kar yağışı 5-6 gün sürecek. 23 Ocak Pazar günü de İstanbul'da dondurucu soğuklar etkisini gösterecek ve yoğun kar yağışı devam edecek.

Beklenen kar yağışı İstanbul'da kendisini gösermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı şimdiden tutmuş görünüyor. Kar yağışı en başta şehir içi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Aracı ile dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar İstanbul'da Pazar günü kar var mı? İstanbul'da 23 Ocak Pazar hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl? sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji İstanbul'da hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayınladı. Ayrıca AKOM ve AFAD'dan da İstanbul'da kar yağışına ilişkin çeşitli uyarılar yapıldı. İşte İstanbul'da 23 Ocak pazar günü hava durumu...

İstanbul'da Pazar günü kar var mı?

İstanbul'da 23 Ocak pazar günü kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre İstanbul'da yarın (pazar) hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretmeye devam edecek. İstanbul hava durumu tahminlerine göre rüzgar da saatt 30 km hıza kadar çıkabilir. İşte 23 Ocak pazar günü İstanbul hava durumu tahmini...

İstanbul'da kar ne zaman bitecek?

21 Ocak Cuma günü kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı. Karnelerini alan öğrenciler de tatil planını kar yağışına göre yapmaya başladı. Kar yağışları İstanbul'da uzun süre devam edeceği uzamanlar tarafından açıklandı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre kar yağışı İstanbul'da 5-6 gün sürecek. Aralıklı olarak Şubat ayının başına kadar sürmesi de beklenen kar yağışının oldukça şiddetli geçeceği de belirtiliyor. Aylardır beklenen kar yağışının İstanbul'dan çabucak çıkıp gitmeye niyeti yok gibi.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ve AKOM'dan İstanbul'da kar yağışına ilişkin önemli uyarılar geldi. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul'da kar yağışının 5-6 gün sürmesi bekleniyor. 5-6 gün boyunca İstanbul semalarından kar yağışı eksik olmayacak. Yapılan açıklamalara göre İstanbul'da kar yağışının 26 Ocak-27 Ocak'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Dilek Çalışkan: Kar kalınlığı 40 cm'yi bulabilir

İstanbul'da kar yağışına ilişkin NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan'dan çok önemli değerlendirmeler geldi Çalışkan açıklamasında şunları söyledi: "21 Ocak günü rüzgar karayele dönecek ve karayel ile birlikte kar yağışları İstanbul'da görülecek. Önce Edirne'de başlayacak olan kar yağışı 21 Ocak günü akşamı kara çevirecek. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 cm'ye kadar çıkabilir." .