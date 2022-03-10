İstanbul'da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tatil mi? 10 Mart-11 Mart İstanbul'da özel eğitim kurumları tatil mi?

İstanbul'da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tatil mi? İstanbul'da özel eğitim kurumları tatil mi? 10 Mart-11 Mart özel eğitim okulları tatil mi? soruları pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği kent genelinde okulların 14 Mart Pazartesi'ye kadar tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul'da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tatil mi? İstanbul'da özel eğitim kurumları tatil mi? 10 Mart-11 Mart özel eğitim okulları tatil mi? soruları pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği kent genelinde okulların 14 Mart Pazartesi'ye kadar tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumları tatil edildi. Yapılan açıklamada "İstanbul'da tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi." denildi.

İstanbul'da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tatil mi?

Yapılan duyuruda, "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi." denildi.

Yoğun kar yağışı devam edecek

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini artırdı. Pekçok ilçe beyazsa büründü. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaz örtü ile kaplandı.

İmamoğlu kar yağışına illişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu "Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda kar kalınlığı 5 CM. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili." dedi. .